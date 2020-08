De burgemeester van Den Haag Jan van Zanen noemt het "onacceptabel" dat agenten tijdens demonstraties worden "belaagd, bedreigd of zelfs gewond raken", schrijft de gemeente Den Haag zaterdag in een persbericht.

De gemeente reageert in het persbericht op de demonstratie tegen coronamaatregelen die afgelopen donderdag in de stad plaatsvond.

Van Zanen roept op tot respect voor de hulpdiensten in het algemeen, en in het bijzonder de politie. "De Haagse politie zorgt er onder meer voor dat er meer dan duizend demonstraties per jaar ordelijk verlopen", zegt hij.

Volgens de burgemeester is er een aantal demonstranten die aanwijzingen en waarschuwing van de politie regelmatig negeert. "Als dit meermaals gebeurt, wordt opgetreden door politie of ME. Mensen die dan nog steeds in discussie gaan of in de weg lopen, zoeken bewust de confrontatie op", aldus Van Zanen.

Bij de demonstratie in Den Haag werden donderdag acht mensen aangehouden. Twee van hen werden opgepakt voor het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie. Zij zijn inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) beslist op een later moment wat er met hun zaken gebeurt.

De zes overige verdachten zitten nog vast. Zij worden verdacht van vernieling of openlijke geweldpleging tegen de politie.