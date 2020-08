De gemeente Den Haag en vervoerder HTM voeren vanaf 31 augustus tot en met mei 2021 werkzaamheden uit aan het tramspoor van lijn 1, meldt de gemeente Den Haag.

Het gaat om werkzaamheden aan het tramspoor bij de Alexanderstraat in het centrum en het spoor in Scheveningen bij de Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat en Gevers Deynootweg.

Tram 1 zal hierdoor niet verder rijden dan halte Gravenstraat. Wel rijden er bussen tijdens de werkzaamheden.

In de omgeving zullen verschillende wegen worden afgesloten. Het verkeer zal daarom worden omgeleid. Dat heeft extra verkeersdrukte tot gevolg. De werkzaamheden worden in vier verschillende fasen uitgevoerd, waardoor de omleidingen per fase verschillen. Hoe het verkeer precies wordt omgeleid, staat in het overzicht op de website van de gemeente Den Haag.

De trams krijgen nieuwe rails en de haltes worden vernieuwd. Zo komen er digitale borden met vertrektijden en worden de perrons aangepast. Hierdoor kunnen mensen met een rolstoel of scootmobiel ook gebruikmaken van de trams.

Daarnaast pakt de gemeente ook andere werkzaamheden op in het gebied. Zo wordt de Willemsparkbrug vernieuwd. Ook krijgen fietsers meer ruimte in het gebied.

De gemeente zal berichten op Facebook plaatsen over de voortgang van de werkzaamheden.