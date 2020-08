Zes van de acht verdachten die donderdagmiddag in Den Haag werden aangehouden bij de onaangekondigde demonstratie tegen de Spoedwet in verband met het coronavirus, blijven vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. De verdachten werden op het Plein en het Buitenhof aangehouden bij de demonstratie. Drie agenten raakten gewond.

Het Openbaar Ministerie bepaalt later of de verdachten voorgeleid zullen worden. De andere twee verdachten zijn voorlopig vrijgelaten.

De demonstratie van donderdag was wel aangekondigd op de Lange Vijverberg, maar daar was niemand te bekennen. De demonstranten verzamelden zich op het Plein. Door agressief gedrag, geweld en het negeren van waarschuwingen van de politie is de ME ingezet.

De leeftijd van de acht verdachten ligt tussen de 34 en 67 jaar. Het gaat om zeven mannen en één vrouw. Vier van de verdachten komen uit Den Haag. De andere verdachten komen uit Etten-Leur, Leidschendam, Wildervank en Sint Willibrord.

Naast de aanhoudingen stelt de politie een onderzoek in naar verdachten die betrokken waren bij het belagen van agenten en een politievoertuig tijdens de demonstratie. De politie is daarvoor op zoek naar camerabeelden.