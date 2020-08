De politie heeft donderdag een 33-jarige man aangehouden, nadat een drugspand werd ontdekt in een woning aan de Jadehorst in Den Haag, meldt de politie vrijdag. Het pand is op last van de burgemeester gesloten.

Gemeentemedewerkers van de Haagse Pand Brigade zijn voor een bestuurlijke controle de woning binnengetreden en roken een sterke ammoniaklucht.

De gemeentemedewerkers troffen verschillende drugsgerelateerde spullen aan, waaronder tonnen met witte vloeistof, vaten met aceton en een gasbrander.

Daarnaast werd een man zonder vaste woon- of verblijfplaats in de woning aangetroffen. De politie heeft de man aangehouden en is een onderzoek gestart.