Een persoon is donderdagavond lichtgewond geraakt na een brand in de keuken van een woning aan de Cannenburglaan in Den Haag.

De brandweer had de brand snel onder controle. De persoon die lichtgewond was geraakt, werd ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft met behulp van een hoogwerker een raam in de woning ingeslagen, zodat de woning kon worden geventileerd.