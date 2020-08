Nog eens vier personen zijn in de afgelopen weken opgepakt vanwege betrokkenheid bij ongeregeldheden na het verboden antilockdownprotest op 21 juni in Den Haag. Op die dag zelf werden al 425 personen aangehouden.

De vier nieuwe verdachten zijn een 20-jarige man uit Rotterdam, een 31-jarige man uit Den Haag, een 40-jarige man uit Naaldwijk en een 53-jarige man uit Den Horn.

De politie besteedde op 14 juli in het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de rellen. Na de aflevering kwamen veel tips binnen, waaronder enkele namen van personen die op de vertoonde beelden te zien zijn.

In totaal zijn nu 444 personen in verband met de rellen aangehouden. De politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

"Tijdens de confrontaties met de Mobiele Eenheid (ME) is fors geweld gebruikt door de onruststokers. Zij gooiden met rookbommen en stenen en gingen de ME fysiek te lijf", aldus de politie over de ongeregeldheden.

Den Haag had de demonstratie verboden en dat verbod werd later door de rechter bekrachtigd, omdat het niet mogelijk zou zijn om onderling 1,5 meter afstand te houden.

Later stond waarnemend burgemeester Johan Remkes de demonstratie alsnog toe, mits demonstranten afstand tot elkaar hielden. Daar bleek tijdens de demonstratie echter geen sprake van, constateerde de politie.