De gemeente Den Haag wil een overkoepelende strandorganisatie oprichten na de extreme drukte in Scheveningen in de eerste weken van augustus. De drukte leidde tot overlast op de boulevards en in de parkeergarages in het kustgebied, meldt burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de Haagse gemeenteraad.

In de strandorganisatie moeten verschillende "specialismen" worden gebundeld. Dat moet leiden tot sneller en beter handelen bij drukte in de badplaats.

Verder zal er door The Hague Marketing worden geëvalueerd over hoe er in de toekomst met drukke stranddagen moet worden omgegaan. Ook zal er gekeken worden naar mogelijke oplossingen voor de parkeer- en mobiliteitsproblemen waar de gemeente bij extreme drukte mee te kampen heeft.

De gemeente neemt deze maatregelen na verschillende vormen van overlast in Scheveningen. Zo werd er illegaal gekampeerd op het stand en in de duinen, was er overlast door mensen die in de haven zwommen, werd er door motors en auto's te hard gereden en was er vaak parkeeroverlast door de gigantische toestroom van automobilisten.

Gevaarlijke zeestromingen

Ook wordt er in de brief gesproken over de gevaarlijke zeestromingen van de afgelopen weken. Van Zanen schrijft in de brief dat er nieuwe groepen mensen in Scheveningen waren die niet op de hoogte waren van de gevaarlijke stromingen. In het weekend van 8 en 9 augustus werden er in totaal 268 personen uit het water gehaald.

Op 9 augustus werd een NL-Alert verstuurd om strandgangers te waarschuwen voor de gevaarlijke stromingen. De gemeente overweegt om een ander communicatiemiddel in te zetten voor dergelijke waarschuwingen. Tot die tijd worden er NL-Alerts verstuurd die ook beschikbaar zijn in andere talen.