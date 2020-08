De politie heeft in het relatief rustige weekend na de ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk nog drie aanhoudingen verricht, blijkt dinsdag uit een brief van burgemeester Jan van Zanen aan de Haagse gemeenteraad.

De politie was in het weekend sowieso al met grote hoeveelheden aanwezig in de Schilderswijk vanwege de onrust die de nachten ervoor werden gestookt door een grote groep jongeren. De avonden van 15 en 16 augustus verliepen rustiger, aldus Van Zanen. Zaterdag werden nog dertien processen-verbaal opgemaakt en drie personen aangehouden, zondag werden bij scootercontroles 38 processen-verbaal opgemaakt.

Naast de drie aanhoudingen in het weekend werden eerder al aanhoudingen verricht. Op de eerste dag van de rellen, op woensdag, werden vier aanhoudingen verricht. Een dag later deed de politie 26 aanhoudingen en op vrijdag werden 29 aanhoudingen verricht, is te lezen.

Van Zanen beschrijft in de brief vooral de aanpak van de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie (OM). De driehoek kwam dagelijks bijeen om de situatie te monitoren en een aanpak te bedenken voor de nacht.

Gedurende het weekend richtte de politie zich meer op het controleren van scooters, bromfietsers en auto's in de Schilderswijk. Dat resulteerde in meerdere processen-verbaal en minder aanhoudingen.

Van Zanen keurt ongeregeldheden af

Tijdens de nachtelijke ongeregeldheden werden brandjes gesticht, brandkranen opengedraaid, vernielingen gepleegd, zwaar vuurwerk afgestoken en agenten en omstanders bekogeld met stenen en eieren.

Van Zanen laat in de brief weten de acties van de onruststokers "ten zeerste af te keuren". Zo richt hij zich onder meer op het feit dat er brandkranen werden opengedraaid. "Naast waterverspilling en schade aan wegdek en woningen kan door het opendraaien van brandkranen ook een situatie ontstaan, waarin deze geen water meer geven. Dit levert in een geval van brand grote risico's voor de veiligheid en gezondheid van personen en goederen op", aldus de burgemeester.