Bewoners van een woning aan de Hofwijckplein in Den Haag hebben zondag een rode rattenslang van 80 centimeter gevonden in een keukenkastje. De slang was niet gevaarlijk en is door de dierenambulance Den Haag opgevangen. De slang verkeert in goede gezondheid, meldt de dierenambulance Den Haag dinsdag.

De bewoners openden het kastje bij de gootsteen om een afwasborstel te pakken. Ze zagen op dat moment een slang in het kastje, waarna ze de dierenambulance hebben gebeld. De slang vluchtte achter een plint.

De dierenambulance kon aan de hand van foto's vaststellen dat er geen sprake was van een gevaarlijke slang in de woning. Om de slang te kunnen vangen, moest een stuk uit de keuken worden gezaagd.

"De rode rattenslang, ook wel korenslang genoemd, is de meest voorkomende rattenslang die als huisdier wordt gehouden. Het is een beweeglijke, nieuwsgierige slang en een meester in ontsnappen. Ze kunnen bijna twee meter lang worden", aldus Linette Eveleens van Dierenambulance Den Haag.

De slang wordt later deze week overgebracht naar Serpo, een dierentuin voor reptielen, in Rijswijk.

Amivedi heeft een bericht geplaatst om de eigenaar van het dier te achterhalen.