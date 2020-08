De politie reageert maandag op een filmpje op Facebook waarin te zien is dat een agent zich tijdens de ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk van vorige week beledigend uitliet tegen een man met een donkere huidskleur. De politie zegt dat dit "absoluut niet had mogen gebeuren". Verder meldt de politie dat het de afgelopen twee dagen rustig is gebleven in de Schilderswijk.

De agent die de beledigende uitspraken deed, heeft zich bij zijn leidinggevende gemeld. Momenteel vinden er gesprekken met hem plaats. Collega's worden intern gewaarschuwd dat er maatregelen kunnen volgen als zij dergelijke uitspraken doen.

Het incident deed zich voor tijdens de inzet van meerdere politie-eenheden, waaronder de mobiele eenheid (ME), in de Schilderswijk, nadat een grote groep jongeren daar in de afgelopen week onrust stookte.

De jongeren gingen 's nachts de straat op om brandjes te stichten, brandkranen open te draaien, vernielingen te plegen, zwaar vuurwerk af te steken en agenten en omstanders te bekogelen met stenen en eieren. De ME voerde in de nacht van woensdag op donderdag charges uit tegen de rellende jongeren.

De nacht daarop kondigde de gemeente een noodbevel af omdat er opnieuw onrust werd veroorzaakt. Die nacht werden in totaal 22 jongeren aangehouden omdat zij zich niet aan het noodbevel hielden.

Meeste jongeren kregen gedragsaanwijzing

De meeste jongeren die werden aangehouden, ontvingen een gedragsaanwijzing van het Openbaar Ministerie (OM), wat inhoudt dat ze zich in een specifiek gebied in de wijk tussen 18.00 en 6.00 uur niet op straat mogen begeven. De gedragsaanwijzing geldt voor negentig dagen. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een gevangenisstraf.

Gedurende het weekend werd het rustiger in de Schilderswijk. De politie voerde enkele bromfietscontroles uit, omdat de meeste onruststokers per scooter of bromfiets naar de Schilderswijk kwamen. In totaal werden toen veertig bekeuringen uitgeschreven.

Hoewel het weekend rustig verliep, blijft de politie zich de komende dagen richten op "zichtbare aanwezigheid" in de Schilderswijk.