Tienduizenden huishoudens in de regio Den Haag zijn maandagochtend rond 11.00 uur getroffen door een grote stroomstorting. Het gaat om inwoners van delen van het Haagse centrum, Scheveningen en Duindorp.

De stroomstoring is ontstaan door een probleem in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale, zo laat netbeheerder Stedin weten op Twitter. "Het treft 37.000 klanten aan de westkant van de stad. Monteurs doen onderzoek naar het herstel van de stroomvoorziening", aldus Stedin.

De stroom bij 4.700 huishoudens keerde rond het middaguur weer terug. Stedin is nog hard bezig om de problemen voor de andere verdeelstations te verhelpen.

De eindtijd van de storing is nog niet bekend. Door de problemen staan de trams 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 15, 16 en 17 tijdelijk stil in het centrum van Den Haag en de omgeving van Scheveningen.

Winkelend publiek staat voor dichte deuren

Veel grote ketens in het centrum hebben spontaan hun deuren gesloten omdat delen van de winkels of bijvoorbeeld de kassa's en pinautomaten het niet meer doen. Het winkelend publiek wordt bij onder meer de MediaMarkt en de Albert Heijn geconfronteerd met een dichte deur.

Gedupeerden uiten onbegrip over de keuze de filialen te sluiten, omdat in de etalages en de winkels zelf het licht nog wel aan is. In enkele winkels die nog wel stroom hebben en waar wel gepind kan worden, zoals speciaalzaak FishKings aan de Gedempte Burgwal, is het drukker dan normaal.

Ambtenaren wachten buiten stadhuis de storing af

Veel ambtenaren in het stadhuis en diverse ministeries hebben de gebouwen verlaten, in afwachting van het einde van de storing. Door de stroomproblemen is de gemeente niet meer bereikbaar op servicenummer 14070. Paspoorten en andere overheidspapieren kunnen niet meer worden gehaald omdat er niet gepind kan worden.

Op 21 juli was er ook een stroomstoring in onder meer Den Haag, Scheveningen en Duindorp. Destijds werden 9.726 huishoudens getroffen en konden sommige trams tijdelijk niet rijden.