De gemeente Den Haag is maandag begonnen met een campagne om jongeren te waarschuwen voor het coronavirus. Het stadsbestuur wil de groep aansporen zich aan de maatregelen te houden en zich te laten testen bij klachten.

De campagne van de gemeente Den Haag is zowel online als in de stad zichtbaar en vooral bedoeld voor jongeren in de aanloop naar het nieuwe school- en collegejaar.

Zo komen er in de stad posters in de digitale reclamezuilen te hangen. Op de posters staan teksten als "Een coronatest is gratis, je oma onbetaalbaar" en "Je test toch ook bij een soa, waarom niet bij corona?". Ook wordt een waarschuwingsvideo via sociale media verspreid.

"Ik hoop dat alle jongeren volop kunnen genieten van de start van het nieuwe school- en collegejaar. Al gaat het dit keer wat anders dan normaal, want het moet wel veilig en verantwoord", zegt onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer over de campagne.

"En gelukkig kan er al weer veel meer, maar het coronavirus is nog niet verdwenen. Dat betekent dat we ons allemaal aan de maatregelen moeten blijven houden, jong en oud. Dus, heb je klachten? Pak je verantwoordelijkheid en laat je testen. Het is snel, gratis en gemakkelijk."