Een 42-jarige dakloze vrouw is zondagochtend mishandeld bij de speeltuin langs de Ary van der Spuyweg in Den Haag. De politie is op zoek naar getuigen.

Twee mannen op een scooter stopten vlak bij het bankje bij de speeltuin waar het slachtoffer zondagochtend lag te slapen. De mannen mishandelden de vrouw, die daarbij lichte verwondingen aan haar rug en hoofd opliep.

De daders zijn op de scooter gevlucht in de richting van de Scheveningseweg. De vrouw kon geen duidelijk signalement van de verdachte geven, maar heeft wel aangifte gedaan.

De politie is op zoek naar getuigen van het incident.