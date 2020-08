Duizenden demonstranten kwamen zaterdag bijeen op het Malieveld in Den Haag om te demonstreren tegen de coronaspoedwet.

De coronaspoedwet dient als vervanging van lokale noodverordeningen waarmee de coronaregels momenteel worden gehandhaafd. De demonstranten vinden dat het kabinet zich met de spoedwet te veel macht toe-eigent.

Volgens een politiewoordvoerder is het protest op het Malieveld "orderlijk en rustig" verlopen, en zijn er tot nu toe geen boetes uitgedeeld. Volgens hem hielden de mensen zich aan de anderhalvemetermaatregel. Als er niet genoeg afstand gehouden leek te worden, hebben de politie en de organisatie de demonstranten daar samen op geattendeerd.

Op Facebook is te zien dat dat het protest de naam 'Dag van de Verbinding: Samen tegen de spoedwet' heeft gekregen. De organisatoren van het evenement zijn Brabant in Opstand en Uprising Group. Meer dan duizend mensen hadden laten weten 'geïnteresseerd' te zijn in het evenement.

Er waren verschillende sprekers en optredens op het Malieveld. Ook werd er een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, omdat het zaterdag precies 75 jaar geleden is dat de Japanners in 1945 capituleerden en er voor Nederland officieel een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.