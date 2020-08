Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is een noodbevel van kracht in het gebied Hoefkade-Vaillantlaan in de Schilderswijk, meldt de gemeente Den Haag.

Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel zullen worden aangehouden.

In de nacht van donderdag op vrijdag gooiden jongeren met eieren, stenen en zwaar vuurwerk naar politieagenten. De gemeente Den Haag stelde ook toen een noodbevel in.

De jongeren die in de nacht van donderdag op vrijdag vanwege aanhoudende onrust zijn aangehouden, mogen daar de komende negentig dagen niet meer komen. Ze hebben een gedragsaanwijzing ontvangen die hen verbiedt zich op straat te begeven.