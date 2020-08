De gemeente Den Haag heeft vrijdag aangifte gedaan van de bekladding van het Indisch Monument. Het monument werd in de nacht van donderdag op vrijdag beklad, ruim een dag voor de Nationale Herdenking 15 augustus 1945.

De gemeente is eigenaar van het monument en noemt de bekladding in een reactie "respectloos". Vrijdag werd meteen begonnen met het schoonmaken en herstellen van het monument, zodat het tijdens de herdenking zaterdag weer volledig hersteld is.

Volgens de gemeente was er de afgelopen nachten extra toezicht op het monument, nadat er een melding over een mogelijke bekladding was binnengekomen. Na de bekladding in overleg besloten om het monument te voorzien van bewaking en beveiliging.

Bij de herdenking zaterdag zullen onder anderen koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte aanwezig zijn.