De dertigjarige Haagse man die verdacht wordt van doodslag op een tachtigjarige man in een woning aan de Gaslaan in oktober 2018, is vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging.

De Hagenaar wurgde de bejaarde man op 20 oktober 2018 in zijn woning in Den Haag. De politie vond later die middag na meldingen van buurtbewoners het dode slachtoffer met een hoofdwond.

Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer was gewurgd en dat de hoofdwond niet fataal was. Diezelfde dag nog meldde de verdachte zich bij de politie. Hij bekende toen al de man te hebben omgebracht.

De verdachte beweerde later dat hij in de woning werd aangerand. Uit zelfverdediging zou hij het slachtoffer hebben geslagen en de keel van de man hebben dichtgedrukt. De dader zou daarnaast in het verleden door het slachtoffer zijn misbruikt.

Het verhaal van de verdachte wordt door de rechtbank echter niet "aannemelijk" bevonden. De beweringen worden niet ondersteund door forensisch bewijsmateriaal en de verklaringen zijn volgens de rechter niet consistent.

Straf hoger dan strafeis van OM

De opgelegde straf is aanzienlijk hoger dan de straf die het Openbaar Ministerie (OM) een maand geleden eiste. De strafeis was toen vijf jaar cel en tbs met voorwaarden. Het OM eiste 'slechts' vijf jaar omdat de maatregel tbs met voorwaarden alleen in combinatie met een celstaf van maximaal vijf jaar mag worden opgelegd.

De rechter is het hier echter niet mee eens en legt dus alsnog acht jaar cel op. "Vergelding en normbevestiging gaan in dit geval voor", is het oordeel van de rechtbank. Wel vindt de rechter dat de verdachte behandeld moet worden. Daarom krijgt hij naast de celstraf tbs met dwangverpleging opgelegd.