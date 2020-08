De politie heeft dinsdagavond twee personen aangehouden in een pand aan de De la Reyweg in Den Haag "in verband met verdovende middelen en witwassen", aldus de politie vrijdag.

Agenten doorzochten die avond het pand aan de De la Reyweg. Twee verdachten werden aangehouden. Het gaat om een 34-jarige vrouw en een 40-jarige man uit Den Haag.

Het duo zit momenteel vast in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met een advocaat.