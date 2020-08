De Haagse burgemeester Jan van Zanen was donderdag op bezoek in de Schilderswijk nadat een groep van ruim honderd jongeren er in de nacht van woensdag op donderdag onrust veroorzaakte.

Van Zanen bezocht de Schilderswijk donderdag om de bewoners een hart onder de riem te steken. "Tot hun verbijstering zijn de bewoners van de Schilderswijk vannacht geconfronteerd met ongeregeldheden door een grote groep jongeren", is te lezen in een verklaring op Twitter.

Tijdens de nachtelijke onrust in de Haagse wijk werden er brandkranen opengedraaid, brandjes gesticht en vernielingen gepleegd. Inwoners van de Haagse wijk Duindorp kregen als gevolg hiervan donderdagochtend geen of weinig water uit de kraan.

De burgemeester is niet te spreken over de ongeregeldheden. "Dit zijn geen spelletjes meer. Dit zet onze drinkwatervoorziening op het spel, en kan in deze periode van hitte ook nog eens de volksgezondheid in gevaar brengen."

Van Zanen zegt verder in de verklaring "nadere voorbereidingen te treffen" om dergelijke ongeregeldheden in het vervolg te voorkomen. Een woordvoerder van de gemeente wil hierover niet in details treden.

Vier personen aangehouden

Tijdens de nachtelijke onrust werden in totaal vier personen aangehouden. De mobiele eenheid van de politie rukte uit om meerdere charges uit te voeren.

Gedurende de nacht verplaatste de groep zich door de Schilderswijk en werden er nog meer brandjes op straat gesticht. Toen agenten de weg vrij wilden maken voor de brandweer, werden zij door tientallen jongeren lastiggevallen. Na dit incident werden agenten elders in de wijk met stenen bekogeld door jongeren die hun gezichten bedekten.