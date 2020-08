De herinrichting van het Soestdijkseplein in Den Haag is twee weken eerder voltooid dan gepland. Het vernieuwde plein is vanaf vrijdag weer open voor verkeer.

De herinrichting van het plein begon op 8 juli en zou eigenlijk tot en met 28 augustus duren.

Een nieuwe inrichting was volgens de gemeente nodig om de rotonde op het Soestdijkseplein veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Er kwamen minder afritten op de rotonde, er werd nieuwe verlichting geplaatst en er zou meer ruimte komen voor groen.

Tijdens de werkzaamheden was zowel het Soestdijkseplein als de brug richting Zuiderpark afgesloten. Daarnaast waren tijdelijk een aantal straten afgesloten, waaronder delen van de Schaarsbergenstraat en de Soestdijksekade. Vanaf vrijdag is alles weer open voor verkeer.