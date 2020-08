Het voorarrest van de twee Amsterdammers die vastzitten voor de dodelijke steekpartij op De Pier in Scheveningen, is met veertien dagen verlengd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Het OM kan verder op dit moment niets melden. Beide verdachten zitten vast in beperkingen.

Een negentienjarige Rotterdammer overleed maandagavond bij de steekpartij op de opgang van De Pier. De steekpartij is een mogelijk gevolg van een ruzie tussen twee rivaliserende drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam, meldden onder meer Het Parool en De Telegraaf dinsdag op basis van ingewijden.

De politie kon dit woensdag echter nog niet bevestigen. Het is volgens de woordvoerder nog te vroeg in het onderzoek om daar iets over te zeggen.

Een groot rechercheteam van de politie Den Haag is momenteel bezig met de zaak. De Haagse politie monitort signalen van mogelijke wraakacties naar aanleiding van het steekincident. In het onderzoek wordt nauw samengewerkt met de politie-eenheden van Amsterdam en Rotterdam.