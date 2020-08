De gemeenteraad in Den Haag komt volgende week bij elkaar voor een spoeddebat over de onrustige situatie aan de kust bij Scheveningen, meldt Omroep West woensdag.

De initiatiefnemers van het debat zijn de PVV, Hart voor Den Haag en de Partij voor de Toekomst. De PVV dringt aan op extra maatregelen, zoals het preventief fouilleren van de bezoekers. Hart voor Den Haag pleit voor een speciaal team dat de kust kan bewaken, schrijft Omroep West woensdag.

De situatie van de kust was de afgelopen weken onrustig. Zo was er veel drukte bij het strand, en is een persoon overleden na een steekincident op De Pier. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag kondigde eerder aan dat hij is teruggekomen van vakantie. Hij wil samen met het stadsbestuur, hulpdiensten en het Openbaar Ministerie de orde terug laten keren aan de kust.

De vergadering van de gemeenteraad in Den Haag staat voorlopig voor volgende week donderdag gepland in de agenda. Dit is afhankelijk van de brief die Jan van Zanen, hoogstwaarschijnlijk aankomende dinsdag, gaat publiceren.