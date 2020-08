De automobilist die woensdagochtend het terras bij café De Witte Ruiter aan de Dierenselaan in Den Haag was opgereden, was in slaap gevallen achter het stuur, blijkt uit onderzoek door de politie. Bij het ongeval raakten twee personen lichtgewond.

Het incident gebeurde rond 11.15 uur en bij de aanrijding raakten twee personen lichtgewond. Zij werden nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Verder vlogen er door de klap tafels en stoelen door de lucht en raakte een scootmobiel beschadigd. De 31-jarige bestuurder werd aangehouden.

De politie sprak voor het onderzoek met getuigen en bekeek camerabeelden. Op basis daarvan concludeerde de politie dat de auto met lage snelheid was komen aanrijden. Verder hadden tests al uitgewezen dat de bestuurder niet onder invloed van drugs of alcohol was.

Na de bestuurder verhoord te hebben, bleek dat hij vermoedelijk in slaap was gevallen door de warmte en een dag werken, aldus de politie. Hoewel er dus geen opzet in het spel was, werd er tegen de man een proces-verbaal opgemaakt.