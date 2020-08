Een groep jongeren heeft dinsdagavond zo'n tien brandkranen in de buurt van de Kockstraat in Den Haag opengedraaid waardoor er wateroverlast is ontstaan, bevestigt een woordvoerder van drinkwaterbedrijf Dunea aan NU.nl. Volgens Regio15 zijn er aanhoudingen verricht, maar dat kon de politie niet bevestigen.

Het gaat om een ludieke actie vanwege het warme weer. Volgens Regio15 was het dinsdagavond een kat- en muisspel tussen de daders en de politie.

Vanwege de opengedraaide kranen is de waterdruk in de buurt ontregeld en hebben bewoners wateroverlast.

Op foto's is te zien dat er brandkranen bij onder meer de Kockstraat, de Smitstraat en het Joubertplantsoen zijn opengedraaid. Het water schoot meters de lucht in. Ook is te zien dat een aantal mensen er binnenshuis last van heeft. Buiten hebben kinderen in de buurt plezier van de verkoeling.

Medewerkers van Dunea zijn momenteel bezig met de brandkranen dichtdraaien. Hoe groot de wateroverlast precies is, is nog niet bekend.

De woordvoerder van Dunea laat weten dat ze in nauw overleg zijn met politie en de veiligheidsregio. Zij zullen de jongeren op hun gedrag aanspreken. Het zou niet de eerste keer zijn dat jongeren in Den Haag brandkranen hebben opengedraaid.

Het water schiet meters de lucht in vanwege een opengedraaide brandkraan bij de Kockstraat in Den Haag. (Foto: Regio15/Donny Kooistra)