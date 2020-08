De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een verdachte aangehouden voor een woninginbraak op de Monsterseweg in Den Haag. Een tweede verdachte wist te ontvluchten.

Surveillerende agenten hoorden om 2.15 uur een inbraakalarm in de buurt van de Monsterseweg afgaan. Bij aankomst zagen ze twee personen wegvluchten. Bij nader onderzoek zagen ze schade aan de woning en na even zoeken vonden de agenten een van de verdachten in de bosjes voor de woning.

Met behulp van politiehonden werd gezocht naar de tweede verdachte, maar die werd niet meer aangetroffen. Verder nam de politie een personenauto in beslag die mogelijk klaarstond als vluchtauto.

De aangehouden verdachte is een 44-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats. De politie onderzoekt de zaak en is nog op zoek naar de tweede verdachte.