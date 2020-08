Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zegt dinsdag namens de gemeente "geschrokken" te zijn van het gebrek aan respect voor publieke dienstverleners in de stad. Dat zegt hij naar aanleiding van enkele incidenten en "onacceptabele taferelen" in Scheveningen de afgelopen dagen, waaronder het dodelijke steekincident op De Pier.

Van Zanen meldt eerder terug te zijn gekomen van vakantie om er in samenwerking met onder meer het stadsbestuur, hulpdiensten en het Openbaar Ministerie de orde weer terug te brengen in de kustplaatsen, met name in Scheveningen.

"Het is verschrikkelijk wat er op de Pier is gebeurd. Wat vaststaat, is dat een negentienjarige jongen uit Rotterdam plotseling uit het leven is gerukt. Dat is ongelooflijk triest en wij leven intens mee met de nabestaanden", begint Van Zanen zijn verklaring. Hij wil daarbij niks kwijt over het politieonderzoek dat nog in volle gang is.

Volgens de burgemeester waren in Scheveningen de afgelopen dagen sommige "gedragingen en taferelen onacceptabel". Hij refereert daarmee naar enkele incidenten waarbij onder meer geweld en bedreigingen richting verkeersregelaars en handhavers werd geuit. Ook spreekt hij van "grenzeloos gedrag op de stranden", zoals wildkamperen en het dumpen van afval in de natuur. Deze incidenten noemt Van Zanen in zijn verklaring "zorgelijk".

"Als gemeente hebben wij maximale capaciteit ingezet om de situatie aan de kust in goede banen te leiden, daarbij gesteund door andere hulpdiensten zoals politie, brandweer, ambulancediensten en reddingsbrigade", aldus Van Zanen. Hij waarschuwt vervolgens dat geweld tegen mensen met een publieke taak niet wordt getolereerd.