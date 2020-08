Bij een steekpartij bij het Malieveld in Den Haag is maandagochtend een persoon gewond geraakt, meldt een politiewoordvoerder aan NU.nl. Een verdachte is aangehouden.

Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is in elk geval naar het ziekenhuis vervoerd. De precieze aard van het letsel is niet bekend.

Op foto's is te zien dat een deel van een parkeerplaats bij het Malieveld is afgezet.

Over de identiteit van de betrokkenen kan nog niks gezegd worden. De politie komt later met meer informatie rondom de steekpartij. Getuigen worden gevraagd contact op te nemen.