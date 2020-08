Bij een steekincident dat zaterdagmiddag plaatsvond aan het Hobbemaplein in Den Haag is een persoon gewond geraakt. Het incident vond mogelijk plaats in een bus.

Het slachtoffer van het steekincident in de Haagse Schilderswijk is naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend wat voor verwondingen het slachtoffer heeft.

De politie is op zoek naar getuigen van het incident.