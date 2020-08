De gemeente Den Haag heeft vrijdag een nieuw actieplan gepresenteerd waarmee de overlast van bezoekers in Scheveningen tegengegaan moet worden. Het gaat vooral om racende motoren en auto's en jongeren die op warme dagen alcohol, softdrugs en lachgas gebruiken en rommel achterlaten.

In het plan staan regels over onder meer de aanpak van racende auto's en motoren, overlast op het strand, op de boulevard en in de haven.

Zo sluit de gemeente wegen, zoals de Strandweg, af bij drukke momenten, en worden er indien nodig extra maatregelen getroffen om de snelheid van het verkeer te minderen.

Softdrugs is tot en met 23 januari 2021 in de openbare ruimte in delen van Scheveningen verboden. Dit moet overlast door het gebruik van hasj en wiet tegengaan. Het verbod geldt in de volgende gebieden:

De kuststrook: het gebied van het Noordelijk havenhoofd, Strandweg, Gevers Deynootweg, Adriaan Maasplein, de hele Zeekant, Rederserf, De Pier en het Zwarte Pad.

Omgeving Zuiderstrandtheater: Zuidelijk havenhoofd, Houtrustweg tot aan Zeezwaluwstraat, Kranenburgweg en de Boeistraat.

Ook zijn er extra controles op en rond het water en is er camerabewaking. De gemeente gaat in gesprek met ouders en overlastgevende jongeren. Stichting Barka houdt vooral arbeidsmigranten zonder vaste woon- en verblijfplaats in de gaten, die in de duinen overnachten.

Ten slotte wijst de gemeente op de al bestaande 21-graden regeling. Vanaf 21 graden worden er standaard extra verkeersregelaars en beveiligers ingezet en worden de Strandweg, de Visserhavenweg en de Vissenhavenstraat indien nodig afgesloten.