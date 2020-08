De drukte in Den Haag is ook vrijdag beheersbaar gebleven, meldt de gemeente. Vanwege het warme weer trokken veel mensen erop uit voor een dag naar het strand.

De gemeente zette zo'n honderd verkeersregelaars, fietscoaches en handhavers in om de drukte op onder meer Scheveningen in goede banen te leiden.

Mensen gaven goed gehoor aan de oproep om niet met de auto naar het strand te komen, maar te kiezen voor een alternatieve vorm van vervoer.

"Onvergelijkbaar met vrijdag een week geleden, toen het verkeer werkelijk overal vaststond en bewoners van onze kustwijken gek werden van al het zoekverkeer dat maar rondjes bleef draaien", zegt locoburgemeester Hilbert Bredemeijer.

De parkeergarages waren vrijdag vroeg al vol. Door de inzet van de verkeersregelaars, die auto's tijdig naar andere gebieden verwezen, is oponthoud beperkt gebleven.

Fout geparkeerde deelscooters en wielklem als tijdelijke maatregel

De gemeente meldt dat er wel een aantal fout geparkeerde deelscooters werden aangetroffen, vooral bij het Zwarte Pad. Deze blokkeerden de strandopgangen. De gemeente heeft de aanbieders van de deelscooters benaderd om het probleem op te lossen.

Daarnaast hebben een paar auto's een wielklem gekregen. Dat gold voor auto's waarvan de parkeerplek niet betaald was of waarvan de parkeerduur was verstreken, en de auto's waarvan de NAW-gegevens niet bekend zijn bij de gemeente.

De gemeente noemt de wielklem een tijdelijke maatregel. "We doen dit om grenzen te stellen. We zijn een gastvrije badplaats, maar dat mag geen vrijbrief zijn om moedwillig regels te overtreden", aldus locoburgemeester Bredemeijer.

Met het oog op zaterdag en zondag als de temperaturen ook weer hoog op zullen lopen, roept Bredemeijer mensen op om zich aan de verplichte 1,5 meter afstand te blijven houden.