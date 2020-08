Drie verdachten van een vermoedelijke gijzeling die zondag 2 augustus plaatsvond in Den Haag, blijven langer vastzitten, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag aan NU.nl. Twee van hen zitten dertig dagen langer vast en de ander veertien dagen.

De politie deed die zondag een inval in een pand aan de Marktweg in Den Haag, waarna de drie verdachten werden opgepakt. Wie er gegijzeld zijn en waarom is nog onduidelijk.

In kader van het lopende onderzoek kan er nog niet veel informatie vrijgegeven worden. Het onderzoek is nog in volle gang.