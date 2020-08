McDonald's heeft vrijdag op eigen initiatief een filiaal aan De Werf in Den Haag gesloten, omdat twee werknemers besmet zijn geraakt met het coronavirus, meldt een woordvoerder van het fastfoodrestaurant aan NU.nl.

Hoe lang het filiaal dicht blijft, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Het pand wordt nu grondig ontsmet.

De woordvoerder meldt dat er in het filiaal flink aangescherpte maatregelen golden. Zo werd er goed gecontroleerd op de anderhalvemetermaatregel en moesten alle medewerkers een gezondheidscheck doen voor hun dienst.

Of de besmette medewerkers met andere collega's of gasten in aanraking zijn gekomen, moet blijken uit het bron- en contactonderzoek van de GGD. NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de GGD.