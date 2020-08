Een fietser is donderdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Machiel Vrijenhoeklaan met de Muurbloemweg in Den Haag.

Het ongeval vond rond 9.05 uur plaats. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De Verkeersongevallenanalyse van de politie was ter plaatse voor onderzoek. Op foto's van Regio15 is te zien dat de voorruit van de auto flink beschadigd is.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend.