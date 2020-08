De politie doet onderzoek naar een autobrand die in de nacht van dinsdag op woensdag rond 3.10 uur plaatsvond op de Denekampstraat in Den Haag. Omdat ter plaatse een jerrycan werd aangetroffen, vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting.

De brandweer heeft de brand geblust. De politie heeft hierna sporen- en buurtonderzoek uitgevoerd.

Een van de omwonenden heeft na de brand een man zien weglopen richting het Zuiderpark. Of deze man betrokken is bij de brand, moet nog onderzocht worden.

Het gaat volgens de politie om een witte man met een stevig/gespierd postuur en kort, donker haar. Hij is rond de 1,75 meter lang en was gekleed in donkere kleding.

De politie komt graag met deze man en andere getuigen in contact.