Het Openbaar Ministerie (OM) zal niemand vervolgen voor het lekken van vertrouwelijke informatie uit een besloten bijeenkomst in oktober 2019 in het Provinciehuis Den Haag. Dit meldt het OM dinsdag. Het OM vindt dat niet kan worden bewezen wie de opnames heeft gemaakt.

De fractievoorzitters van de gemeenteraad Den Haag werden op 7 oktober 2019 geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in het Provinciehuis over een tijdelijke burgemeester van de stad. Het gesprek werd samen met de commissaris van de Koning gevoerd.

Er waren twintig mensen aanwezig tijdens de vergadering. De informatie uit het gesprek was vertrouwelijk, maar desondanks verschenen er twee dagen later geluidsopnames in de media. De gemeentesecretaris deed daarop aangifte voor het lekken van vertrouwelijk informatie.

De fractievoorzitters hadden hun telefoon op tafel liggen tijdens de bijeenkomst. De OM vindt echter dat er onvoldoende bewijs is om aan te tonen wie tijdens de vergadering opnames heeft gemaakt en wie deze aan de media heeft doorgespeeld. De zaak wordt geseponeerd.