De politie heeft dinsdag vroeg in de ochtend na een achtervolging op de Juliana van Stolberglaan een 39-jarige bestuurder aangehouden die onder invloed van alcohol was en gevaarlijk rijgedrag vertoonde.

Agenten wilden rond 5.00 uur de Haagse bestuurder controleren op de A12. De man negeerde een stopteken en vertoonde vervolgens slingerend rijgedrag, waarop agenten besloten om de man te achtervolgen.

Na een achtervolging reed de bestuurder hard tegen een boom. De verdachte vluchtte te voet verder en verstopte zich in de bosjes. Een oplettende bewoner had dit zien gebeuren, en lichtte de politie in. Vervolgens kon de Haagse verdachte worden aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek.