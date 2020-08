Actievoerders van Extinction Rebellion hebben maandag geprotesteerd in Den Haag. Een aantal demonstranten had zich op het eilandje in de Haagse Hofvijver genesteld om te protesteren tegen het klimaatbeleid.

De demonstranten spreken van 'afwezigheid zinvol klimaatbeleid' en willen zich daarom laten horen. (Foto: Regio15)

Het eilandje is verboden terrein voor onbevoegden. De politie besloot daarom in te grijpen. (Foto: Regio15)

Dat ging nog niet zo makkelijk, want de demonstranten hadden zich aan elkaar vastgebonden. (Foto: Regio15)

De politie was met meerdere eenheden uitgerukt om de demonstratie te beëindigen. (Foto: Regio15)

Zo zag het protest er vanaf de kant uit. (Foto: Regio15)