Een 74-jarige man is zaterdagmiddag overvallen in zijn woning aan de Loosduinsekade in Den Haag. De politie is nog op zoek naar de drie daders.

Drie mannen vielen de woning rond 15.00 uur binnen. Op dat moment was het slachtoffer ook aanwezig. Hij werd opgedragen om te gaan zitten terwijl de daders zijn woning doorzochten.

De daders zijn er met een geldbedrag vandoor gegaan. De man belde daarna de politie.

Vermoedelijk gaat het om drie mannen tussen de twintig en dertig jaar oud. Ze hebben een licht getinte huidskleur en droegen een zwart mondkapje. Ze zijn gevlucht in de richting van de Medemblikstraat.

De politie is dringend op zoek naar getuigen.