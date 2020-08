Viruswaanzin demonstreert zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur op het Malieveld in Den Haag. De politie is ter plaatse om de demonstratie in goede banen te leiden.

Een politiewoordvoerder liet rond 15.00 uur weten dat de drukte op het Malieveld toenam, maar dat de sfeer nog gemoedelijk was.

"We willen zorgen voor een veilig en orderlijk verloop van de demonstratie", aldus de woordvoerder. Met hoeveel eenheden de politie momenteel aanwezig is, kan ze nog niet zeggen.

De gemeente Den Haag liet dinsdag weten toestemming te geven voor het protest. De gemeente had hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Zo moet de actiegroep de verplichte 1,5 meter afstand waarborgen en mogen de demonstranten alleen op het Malieveld, en dus niet op andere locaties in de stad, protesteren.

Viruswaanzin demonstreert voor vrijheid en tegen de anderhalvemetersamenleving. Het thema van de demonstratie is 'De Dag Van De Democratie', liet de organisatie weten.

Twee eerdere demonstraties Viruswaanzin werden verboden

In juni wilde Viruswaanzin ook demonstreren op het Malieveld. Beide keren werd het protest verboden door de toenmalige waarnemend burgemeester Johan Remkes.

Volgens Remkes waren er toen duidelijke signalen dat het protest uit de hand zou lopen en zou de actiegroep niet bereid zijn om de coronamaatregelen in acht te nemen.

Ondanks een verbod kwamen de demonstranten toch bijeen op zondag 21 juni. De politie verrichtte meer dan vierhonderd arrestaties vanwege ongeregeldheden.

Het onderzoek naar dit protest is nog in volle gang. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.