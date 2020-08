Op de Sportlaan in Den Haag is zaterdagochtend een lichaam aangetroffen, zo bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl. Of de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen, is nog onduidelijk.

Rond 5.00 uur werd er een ambulance opgeroepen. Een half uur later kwam ook de Forensische Opsporing ter plaatse.

Momenteel is het onderzoek ter plaatse nog in volle gang. De politie komt mogelijk later met meer informatie.