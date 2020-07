Een motorrijder is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op het Statenplein in Den Haag, bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

Twee personen zaten rond 0.30 uur op de motor toen het voertuig om een nog onbekende reden onderuit ging. Een persoon raakte gewond en moest door een ambulance ter controle naar het ziekenhuis worden gebracht.