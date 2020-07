De Haagse agent die in 2014 op de Laan in Den Haag een arrestant zou hebben mishandeld bij de aanhouding is vrijgesproken. Ook werd de agent verdacht van meineed bij het opmaken van zijn proces-verbaal. De rechtbank in Den Haag heeft hem donderdag van beide verdenkingen vrijgesproken.

De motoragent hield op 1 mei 2014 samen met twee collega's een man aan in het uitgaansgebied in Den Haag, omdat hij niet zou hebben voldaan aan de identificatieplicht. Op camerabeelden is te zien dat de verdachte niet meewerkte bij zijn aanhouding, waarop de motoragent besloot om geweld te gebruiken. Hij gebruikte pepperspray en duwde en sloeg de arrestant.

Volgens de rechter is het gebruikte geweld bij de aanhouding "in redelijke verhouding tot het voortdurende en sterker wordende gewelddadige verzet van de arrestant". Bovendien was het geweld nodig om het verzet van de arrestant snel te kunnen doorbreken.

De agent werd naast mishandeling ook verdacht van meineed, omdat enkele zinnen uit het proces-verbaal zouden niet kloppen. De rechter oordeelt echter dat het gezien de chaotische omstandigheden rond de aanhouding niet kan worden uitgesloten dat de agent zich bij het opstellen van het proces-verbaal heeft vergist.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een werkstraf van 180 uur tegen de agent.