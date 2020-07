De kantine van sportclub Wanica Star aan de Melis Stokelaan in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand. Niemand raakte hierbij gewond. De politie vermoedt brandstichting.

De brand die rond 3.00 uur gemeld werd, is inmiddels geblust. Het pand heeft volgens de brandweer veel schade opgelopen.

De brandweer moest gebruik maken van een groot watertransportsysteem bij het blussen.

Het onderzoek naar de brand loopt nog. Mensen die mogelijk meer weten over de brand worden verzocht contact op te nemen met de politie.