De politie heeft nog eens twee personen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de ongeregeldheden en verboden demonstratie op het Malieveld in Den Haag op zondag 21 juni. Het gaat om een 27-jarige man uit Velsen en 35-jarige plaatsgenoot.

De 27-jarige verdachte meldde zich maandag zelf op het politiebureau. Een dag later deed zijn 35-jarige plaatsgenoot hetzelfde. Ze worden binnenkort voorgeleid voor de rechter-commissaris.

Vorige week hield de politie al zes personen aan in het onderzoek naar de rellen in Den Haag. Tijdens de confrontatie met de Mobiele Eenheid (ME) gebruikten de relschoppers volgens de politie "fors geweld". Ze gooiden onder meer met rookbommen en stenen en gingen de ME te lijf. Op die zondag werden 425 personen aangehouden.

In het grootschalige politieonderzoek zijn tot nu toe 23 personen aangehouden. De politie bekijkt onder meer camerabeelden en spreekt met getuigen. Nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten.