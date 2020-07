Het team Executie Vonnissen Afgestraften (EVA) van de politie-eenheid in Den Haag heeft eind juli enkele veroordeelden opgespoord zodat zij hun straf kunnen uitzitten. Een van hen was een 28-jarige Leidenaar die nog 13,5 jaar celstraf heeft voor ontvoering en doodslag, meldt de politie dinsdag.

De man uit Leiden werd op maandag 20 juli samen met een andere verdachte door het EVA-team aangehouden in het onderzoek naar een schietincident in Leidschendam in 2014. De 28-jarige verdachte werd die dag in hoger beroep veroordeeld tot 13,5 jaar cel voor ontvoering en doodslag. De andere verdachte, een 34-jarige man uit Voorhout, werd veroordeeld tot 22 maanden cel voor medeplichtigheid aan ontvoering en het overtreden van de Opiumwet.

Het Haagse EVA-team hield daarnaast op donderdag 16 juli een 39-jarige vrouw uit Zoetermeer aan die werd veroordeeld tot 300 dagen cel voor het vervalsen van documenten. Op 20 juli werd een 48-jarige man in zijn woning in Nootdorp aangehouden. Hij werd veroordeeld tot 180 dagen cel voor teelt, handel en vervoer van verdovende middelen.

Tot slot hield het team op woensdag 20 juli een twintigjarige Hagenaar aan die een taakstraf had gekregen vanwege inbraak en openlijke geweldpleging. Omdat hij niet aan de taakstraf voldeed, zette de rechter de straf om in een gevangenisstraf van 105 dagen.