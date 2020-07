De politie heeft zondag een man aangehouden nadat hij had ingebroken bij een schoolgebouw aan de Pachtersdreef in Den Haag. De onbekende man op blote voeten werd opgemerkt door schoonmakers en had vermoedelijk een steekwapen bij zich.

De school werd rond 13.00 uur afgezet en samen met politiehonden werden het gebouw en de omgeving door agenten onderzocht.

In de school vonden agenten spullen die mogelijk van de verdachte zijn. Korte tijd later werd de man aan de Beresteinlaan in de bosjes aangetroffen.

De verdachte is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit nog vast en wordt gehoord door de politie.