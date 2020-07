De Invictus Games in Den Haag zijn gepland van 29 mei tot 5 juni volgend jaar. Dit maakt de organisatie maandag bekend. Vanwege de coronamaatregelen kon het sportevenement dit jaar niet doorgaan.

De Invictus Games is een sportevenement voor militairen die tijdens hun diensttijd gewond zijn geraakt. De initiatiefnemer van het evenement is de Britse prins Harry.

Het internationale sportevenement wordt sinds 2014 jaarlijks gehouden. In 2020 zou het voor het eerst in Nederland plaatsvinden, precies in het jaar dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

"Vanwege de huidige omstandigheden rond het coronavirus worden begeleiding en socialdistancingmaatregelen zorgvuldig overwogen tijdens de voorbereiding van de Games", meldt de organisatie.