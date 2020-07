Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vrijdag een samenwerkingsovereenkomst getekend met drie ondernemingen van TBI Holdings voor de renovatie van het Binnenhofcomplex van de Tweede Kamer. Die drie bedrijven zullen in de zomer van 2021 beginnen aan de renovatie.

Het Rijksvastgoedcomplex heeft met de ondertekening de drie bedrijven aangenomen voor de renovatie. Ieder bedrijf neemt een deel van de renovatie op zich. J.P. van Eesteren verzorgt de bouwactiviteiten, Croonwolter&dros is verantwoordelijk voor de installaties en Aannemingsbedrijf Nico de Bont realiseert de restauratiewerkzaamheden van de rijksmonumenten.

In het Binnenhofcomplex zijn de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken gevestigd. Het complex, dat al acht eeuwen oud is, kampt met veel "technische en bouwkundige problemen", stelt het Rijksvastgoedbedrijf dat in bezit is van het Binnenhofcomplex.

In de zomer van 2021 zal de renovatie van start gaan, maar in september worden de drie bedrijven al betrokken als adviseurs voor het definitieve ontwerp en bij diverse onderzoeken in de gebouwen.

De ondertekening was de eerste officiële bijeenkomst van de opdrachtgever en de opdrachtnemers. Vanwege de coronamaatregelen vond deze gelegenheid digitaal plaats.

"Met de combinatie van TBI-bedrijven halen we de nodige kennis en expertise binnen, die voor een zorgvuldige en beheerste realisatie van het project noodzakelijk is. Ik ben er trots op dat dit goed gelukt is. En ik heb veel vertrouwen in het realisatieteam", aldus Marc Unger, projectdirecteur renovatie Binnenhof.