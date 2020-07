Een 25-jarige man uit Den Haag is donderdagmiddag gewond geraakt bij een schietincident in een kapperszaak aan de Rijswijkseweg in Den Haag, zo meldt de politie vrijdag.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt de toedracht van het schietincident en is op zoek naar getuigen.