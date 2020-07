Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag veertien maanden celstraf, waarvan vier voorwaardelijk, geëist tegen de man die wordt verdacht van de overval op een snackbar aan de Noorderbeekdwarsstraat in Den Haag.

De 21-jarige Hagenaar liep volgens justitie samen met een andere man op 11 februari 2019 rond 18.45 uur de snackbar binnen. De daders, die bivakmutsen droegen, bedreigden het personeel met een vuurwapen en maakten ze een bedrag van ongeveer 200 euro afhandig. Het duo vluchtte vervolgens op een blauwe scooter.

Een dag later kreeg de politie een melding over twee verdachte mannen op een blauwe scooter. Na controle bleek dat het voertuig gestolen was. Daarop werden ze beiden aangehouden.

Weer een dag later vond een voorbijganger een vuurwapen en een bivakmuts vlak bij de plaats waar het duo op de scooter was aangehouden. Na onderzoek aan de hand van camerabeelden bekende een van de verdachten de overval te hebben gepleegd. Wel ontkende hij de scooter te hebben geheeld.

Het OM acht de verdachte schuldig aan diefstal met geweld en heling van de scooter. De officier van justitie verzocht bij de strafeis om toepassing van het jeugdstrafrecht en kwam tot een celstraf van veertien maanden.

Het OM meldt verder dat de medeverdachte in het opsporingsonderzoek niet is geïdentificeerd.